بالصور.. القوات الأمنية تقطع شارع السعدون إلى ساحة كهرمانة في الكرادة

2019/12/14 | 11:47 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

قطعت القوات الامنية في بغداد، اليوم السبت، شوارع رئيسية وسط العاصمة على خلفية تظاهرة لجمهور حركة عصائب أهل الحق، احتجاجاً على العقوبات التي فرضتها الادارة الامريكية على الامين العام للحركة قيس الخزعلي.

وقال مراسل "الغد برس" ان القوات الامنية قامت بقطع شارع السعدون باتجاه ساحة الفردوس، وشارع الكرادة داخل وصولا الى ساحة الفردوس.

وأشار الى ان هناك أنباء عن استعداد جماهير حركة العصائب لتنظيم تظاهرة تنطلق من الكرادة الى ساحة الفردوس احتجاجا على العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الامريكية على الخزعلي.

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