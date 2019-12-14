مجلس الأمن الدولي يطالب السلطات العراقية بالتحقيق في عمليات قمع المتظاهرين

2019/12/14 | 11:47 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أفادت وسائل اعلام غربية، اليوم السبت، بان مجلس الأمن الدولي طالب السلطات العراقية بإجراء تحقيق بشأن أعمال العنف والقمع التي يتعرض لها المتظاهرين في البلاد.

وقال المجلس في بيان مساء امس الجمعة "أعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم البالغ إزاء مقتل متظاهرين، وكذلك بشأن عمليات القتل والتشويه والاعتقالات التعسفية للمتظاهرين العزل"​​​.

وأعرب المجلس عن قلقه حيال "تورط جماعات مسلحة في عمليات قتل واستهداف المتظاهرين" في العراق، مطالبا السلطات بالتحقيق.

ويشهد العراق احتجاجات منذ حوالي شهرين للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل وتعديل الدستور، وإقرار قانون جديد للانتخابات ينهي هيمنة الكتل السياسية الكبيرة على البرلمان.

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