بدء جلسة النطق بالحكم على الرئيس السوداني المعزول

2019/12/14 | 11:48 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

وصل الرئيس السوداني السابق عمر البشير، صباح اليوم السبت، إلى قاعة المحكمة في الخرطوم لحضور جلسة النطق بالحكم عليه‎.

وستصدر محكمة في الخرطوم حكمها على الرئيس المعزول المتهم بالفساد بعد أشهر من إطاحته من قبل الجيش تحت ضغط الشارع.

ويفترض أن تصدر هذه "المحكمة الخاصة" قرارها الذي سيكون أول حكم قضائي على رجل السودان القوي السابق بعدما أطاح به الجيش في الحادي عشر من نيسان الماضي.

ويمكن أن يحكم على البشير بالسجن لمدة قد تصل إلى عشر سنوات في هذه القضية التي تتعلق بأموال تلقاها من السعودية.

ومنذ آب، حضر البشير داخل قفص حديدي عددا من جلسات هذه المحاكمة، والبشير الذي وصل إلى السلطة على أثر انقلاب في 1989، معتقل منذ نيسان

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