الدراجي: عدم تقديم مشروع قانون الموازنة يبين مستوي التدني في إدارة الدولة

2019/12/14 | 11:50 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الإخباريةاكد النائب محمد صاحب الدراجي، السبت، ان عدم تقديم مشروع قانون الموازنة لحد الان يبين مستوي التدني في طريقة إدارة الدولة.وقال الدراجي في تغريدة له على...

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