الحلفي: اختيار رئيس وزراء مخالف لارادة الجماهير يدخل البلاد في نفق مظلم

2019/12/14 | 11:50 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادرأى عضو لجنة الأمن والدفاع عن كتلة سائرون النيابية سعد مايع الحلفي، اليوم السبت، إن اقدام رئيس الجمهورية على اختيار رئيس وزراء مخالف لارادة الجماهير المحتجة سوف يزيد من الاحتقان الشعبي ويدخل البلاد في نفق مظلم.وقال الحلفي في بيان، إن نظام المحاصصة الذي فُرض على العملية السياسية بعد 2003 ‪3كان السبب الرئيس في وصول شخصيات غير كفوءة للمناصب القيادية في إدارة الدولة الأمر الذي أدى إلى تراجع ملحوظ وعلى مختلف المستويات .وأضاف: إن الأحزاب المتحاصصة عملت على تكريس مبدأ تقاسم السلطة وتدوير الشخصيات التي تشوبها شبهات فساد في تحد معلن لارادة الشعب وهو ما أدى إلى تعالي الاصوات الجماهيرية المطالبة بتغيير نظام الحكم في البلاد.وأوضح الحلفي، إن التظاهرات الشعبية جاءت كنتيجة طبيعية ورد فعل متوقع بعدما وصل المواطنون إلى مرحلة اليأس من تحسن الواقع السياسي والبدء بمرحلة جديدة يتساوى بها الجميع في الحقوق والواجبات.وأكد، إن البلاد اليوم تمر بمنعطف خطير يتطلب معها قيام رئيس الجمهورية بتقديم المصلحة العليا لأبناء الشعب بمختلف اديانهم وقومياتهم واختيار رئيس وزراء يتلائم مع حجم التضحيات والمظالم التي لحقت بهم.وتابع الحلفي : إن الشعب مصدر السلطات وفقاً لما جاء بالدستور العراقي وعلى رئيس الجمهورية ممارسة صلاحيته في تسمية مرشح يتلائم مع ارادة الجماهير المحتجة وإلا فإن الاحتقان الشعبي سيتصاعد وستدخل البلاد في نفق مظلم.

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