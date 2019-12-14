المرور توضح أسباب الزخم الحاصل في بعض مناطق بغداد

2019/12/14 | 11:53 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أصدرت مديرية المرور العامة، السبت (14 كانون الاول 2019)، توضيحاً بشأن الزخم المروري الحاصل في عدد من مناطق العاصمة بغداد.

وقال المتحدث باسم مديرية المرور العامة العميد عمار وليد، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "القطوعات وأعمال الصيانة أدت إلى زخم مروري في بعض مناطق بغداد".

يتبع .



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بغداد اليوم - بغداد

أكد عضو لجنة الأمن والدفاع عن كتلة سائرون النيابية "سعد مايع الحلفي"، السبت (14 كانون الأول 2019)، أن الأحزاب المتحاصصة عملت على تكريس مبدأ تقاسم السلطة وتدوير الشخصيات التي تشوبها شبهات فساد في تحد معلن لإرادة الشعب.

بغداد اليوم-بغداد

رأى النائب عن تحالف الفتح، محمد صاحب الدراجي، السبت (14 كانون الاول 2019) أن عدم تقديم مشروع الموازنة يظهر مستوى ’’التدني’’ في إدارة الدولة، على حد تعبيره.

الدراجي، عبر تغريدة على منصة تويتر: "

بغداد اليوم- بغداد

طرح زعيم تيار الحكمة، عمار الحكيم، السبت (14 كانون الأول 2019)، ما اسماها بخارطة الطريق، لتلبية مطالب المتظاهرين.

ولخص الحكيم ثلاث نقاط نشرها على منصته بـ"تويتر"، إن "الإسراع باختبار رئيس وزراء مستقل يحضى بمقبو

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