أمن الحشد:قطعاتنا مستنفرة من نينوى إلى النخيب

2019/12/14 | 11:59 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مسؤول أمن الحشد في قاطع الانبار حافظ الخزعلي، السبت، أن قطعاتنا مستنفرة من نينوى إلى النخيب لمواجهة أي طارئ.وقال حافظ بتصريح لموقع “الحشد الشعبي” واطلعت عليه وكالة صدى، إن “انتشار قطعاتنا في قضاء القائم غرب الانبار يهدف لتأمين المنطقة من دنس داعش”، مبينا أنه “نعيش هذه الايام الذكرى السنوية لعمليات الصحراء الكبرى للقضاء

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