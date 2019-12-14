2019/12/14 | 12:01 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح معرض “مستبشرون أنكم مع الحسين” الذي يحاكي مفهوم الجهاد والشهادة، بمشاركة دولية والذي يستمر لأسبوع كامل.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى , إنه نظم في المركز الثقافي الإسلامي في منطقة الكرادة وسط بغداد معرض”مستبشرون انكم مع الحسين” والذي يستمر لمدة أسبوع كامل.وأضاف أن، المعرض شاركت فيه وفود من دول لبنان

هناك تفاصيل اخرى بخصوص افتتاح معرض “مستبشرون أنكم مع الحسين” لمدة اسبوع في بغداد وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (افتتاح معرض “مستبشرون أنكم مع الحسين” لمدة اسبوع في بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (افتتاح معرض “مستبشرون أنكم مع الحسين” لمدة اسبوع في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).