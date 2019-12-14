فيديو.. مواطنون يوثقون دخول شاحنات تحمل مدرعات عسكرية عبر أحد المنافذ الحدودية

2019/12/14 | 12:03 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اظهر مقطع فيديو دخول شاحنات كبيرة من إيران عبر منفذ زرباطية الحدودي في محافظة واسط وتحمل دبابات عسكرية ولم يتسن لنامعرفة سبب دخول هذه المدرعات العسكرية.

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