تمهيداً للإطاحة بمادورو.. اجتماع سري في فنزويلا مع منظمة عسكرية أمريكية خاصة

2019/12/14 | 12:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مؤسس شركة “ بلاك ووتر” الأمنية الخاصة، إريك برنس، عن قيامه بزيارة سرية لفنزويلا الشهر الماضي التقى خلالها نائبة الرئيس نيكولاس مادورو ديلسي رودريجيز.

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