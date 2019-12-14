التعليم : اتاحة مجالس الكليات ميزة لتحسين الأداء

2019/12/14 | 12:08 - المصدر: العهد نيوز

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العهد نيوز – بغداد

أعلنت وزارة التعليم العاليم والبحث العلمي،عن اتاحة مجالس الكليات ميزة لتحسين الأداء.

وقالت الوزارة في بيان تلقت "العهد نيوز" نسخة منه، اليوم السبت،

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