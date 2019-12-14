كاسيميرو يحقق رقماً قياسياً مع ريال مدريد

2019/12/14 | 12:10 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق النجم البرازيلي كاسيميرو رقماً قياسياً مع فريقه ريال مدريد بالمشاركة ضد كلوب بروج البلجيكي، في المباراة التي حسمها “الميرنغي” 3-1، ضمن منافسات الجولة 6 من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن “فوز ريال مدريد ضد كلوب بروج سيبقي في ذاكرة كاسيميرو، نظراً لوصوله إلى المباراة رقم 50 له

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