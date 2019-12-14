وزير الخارجية القطري : هناك تقدم في مفاوضات الأزمة الخليجية

2019/12/14 | 12:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اليوم السبت أن هناك تقدماً في مفاوضات الأزمة الخليجية

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