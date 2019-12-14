2019/12/14 | 12:12 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طرح الخبير في الجماعات المسلحة والمراقب للشأن السياسي، هشام الهاشمي، اليوم السبت، السيناريوهات المحتمَلة بعد اختيار رئيس وزراء جديد.أولاً: رفض المتظاهرون كل ما هو مطروح أو مقترَح من الأحزاب السياسية، ولو كان مقبولاً أمريكياً وإيرانياً، ويعبّرون عن رفضهم بعدم العودة إلى البيت، كما يؤكدون ذلك دائماً، وهنا يجب التوقُّف بحذر وحرص أمام قضية اختيار […]

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