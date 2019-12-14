قطع طرق رئيسية مؤدية لـــ

2019/12/14 | 12:14 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سكاي برس

تقوم الاجهزة الامنية منذ صباح اليوم، بقطع طرق رئيسية في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد، بعد ورود انباء عن استعدادات مناصري حركة عصائب اهل الحق لتنظيم وقفة احتجاجية

وذكرت وسائل اعلام محلية، ان انصار الحركة يستعدون لتنظيم تظاهرة تنديد وأستنكار بخصوص العقوبات الاميركية الاخيرة ضد زعي...

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