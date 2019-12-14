تحت جنح الظلام.. مصدر أمني عراقي يؤكد للحرة صحة فيديو

2019/12/14 | 12:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد مصدر في وزارة الداخلية العراقية لموقع الحرة، السبت، صحة الفيديو الذي يوثق دخول آليات عسكرية من إيران إلى العراق عبر معبر زرباطية.

وتظهر اللقطات شاحنات ضخمة وهي تنقل على متنها مدرعات ومركبات عسكرية خلال ليل 12 ديسمبر الجاري، حسب ما يقول أحد الأشخاص في الفيديو.

وأكد ضابط في الداخلية العراقية لموقعنا صحة الفيديو، وقال إنه التقط في معبر زرباطية الحدودي مع إيران، حيث نقلت الشاحنات دبابات ومدرعات من الأراضي الإيرانية إلى العراق.

وردا على سؤال بشأن سبب اختيار هذا المعبر الواقع في محافظة واسط جنوب شرقي بغداد، قال المصدر نفسه إن ذلك يعود لقربه من "العاصمة والمناطق الجنوبية حيث تنتشر معسكرات للحرس الثوري الإيراني".

وتأتي هذه المعلومات بعد أيام من تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأميركية يشير إلى أن إيران استغلت "فوضى الاحتجاجات" لتقوم سرا ببناء ترسانة من الصواريخ الباليستية قصيرة المدى في العراق، بهدف "الترهيب" وتأكيد قوتها.

وتخشى إيران من المظاهرات المستمرة منذ أكتوبر الماضي في العراق، والتي اندلعت احتجاجا على الفساد والبطالة وتردي الخدمات وللمطالبة بإسقاط النظام ورفع القبضة الإيرانية عن البلاد.

ولجأت السلطات والميليشيات الموالية لإيران إلى العنف المفرط لقمع المظاهرات، مما أسفر عن مقتل المئات وإصابة الآلاف بالإضافة إلى خطف واغتيال ناشطين، إلا أن سياسة الموت هذه لم ترهب المتظاهرين.

ويتزعم قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، خلية أزمة تسعى إلى خنق الاحتجاجات، وتضم قادة ميليشيات عراقية، بينهم قيس الخزعلي، زعيم عصائب أهل الحق، والذي فرضت واشنطن قبل أيام عقوبات عليه لدوره بقتل المحتجين."

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