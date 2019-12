2019/12/14 | 12:14 - المصدر: الحرة

قال الموقع الرسمي للزعيم الشيعي مقتدى الصدر إنه أمر بإغلاق المؤسسات التابعة للخط الصدري لمدة عام كامل، مع استثناءات من هذا القرار تشمل ميليشا تابعة له ينتشر أفرادها في ساحة التحرير.

وبحسب بيان نشره مكتبه الخاص في صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي تستثنى من هذا القرار مؤسسة مرقد محمد الصدر ونجليه، بالإضافة إلى ميليشيا "سرايا السلام".

ويتم نشر أعضاء "سرايا السلام" في ساحة التحرير "لحماية المتظاهرين"، ويشار إليهم في الساحة باسم "القبعات الزرقاء".

ويأتي قرار الصدر في خضم أحداث دامية يشهدها العراق في ضوء المظاهرات الشعبية المستمرة منذ ثلاثة أشهر، والتي أودت بحياة 511 قتيلا، وجرح 21 ألفا آخرين، بحسب مصادر طبية.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات لجثة شخص وهي معلقة على أحد أعمدة الكهرباء في ساحة الوثبة قيل إنها لشخص كان قد فتح النار باتجاه المحتجين في وقت سابق.

وقال مصدر مطلع للحرة الجمعة إن أصحاب "القبعات الزرقاء" (سرايا السلام) تمكنوا من إلقاء القبض على أربعة أشخاص متهمين بتنفيذ هجوم ساحة الوثبة.

وكان مقتدى الصدر قد قال إنه إذا لم يتم تحديد هوية من قتلوا الرجل في غضون 48 ساعة، فإنه سيأمر ميليشياته "سرايا السلام"، بمغادرة الساحة.

