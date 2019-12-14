بالفيديو.. تويوتا تدخل عالم السرعة

2019/12/14 | 12:14 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} نشرت تويوتا فيديو ترويجي لسيارة رياضية صغيرة وقوية تستعد للكشف عنها رسميا في إطار مهرجان Toyota Gazoo Racing الذي سيعقد في ديسمبر الجاري.

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