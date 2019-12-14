الحشد يعلن استنفار قطاعاته من نينوى إلى النخيب

2019/12/14 | 12:14 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اكد مسؤول أمن الحشد في قاطع الانبار حافظ الخزعلي، اليوم السبت، أن قطاعات الحشد مستنفرة من نينوى إلى النخيب لمواجهة أي طارئ.

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