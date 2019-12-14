2019/12/14 | 12:21 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الاخباريةاشترط تحالف سائرون الموافقة على تسنم محمد شياع السوداني منصب رئاسة الوزراء مقابل الابقاء على أمين عام مجلس الوزراء حميد الغزي في منصبه فضلاً عن منصب...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سائرون يشترط ابقاء الغزي في منصبه ووكالة الداخلية مقابل الموافقة على السوداني) نشر أولاً على موقع (الوكالة الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سائرون يشترط ابقاء الغزي في منصبه ووكالة الداخلية مقابل الموافقة على السوداني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الوكالة الاخبارية).