مصدر: رئيس الجمهورية سيصدر مرسوماً بتكليف السوداني رئيساً للوزراء الاثنين المقبل

2019/12/14 | 12:21 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الإخباريةافاد مصدر سياسي مطلع، السبت، بان رئيس الجمهورية برهم صالح، سيصدر بعد غدٍ الاثنين، مرسوماً جمهورياً بتكليف النائب محمد شياع السوداني لمنصب رئيس الوزراء...

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