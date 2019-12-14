المرور توضح أسباب الزخم الحاصل في بعض مناطق بغداد

2019/12/14 | 12:21 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد أصدرت مديرية المرور العامة، السبت، توضيحاً بشأن الزخم المروري الحاصل في عدد من مناطق العاصمة بغداد.وقال المتحدث باسم مديرية المرور العامة العميد عمار وليد، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "القطوعات وأعمال الصيانة أدت إلى زخم مروري في بعض مناطق بغداد".يشار الى أن العاصمة بغداد شهدت زخماً في سير المركبات بأغلب شوارع العاصمة مع قطوعات لبعض الشوارع القريبة من المسرح الوطني في منطقة الكرادة.

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