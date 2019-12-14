2019/12/14 | 12:23 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت هيئة الانواء الجوية، السبت، ان تشهد البلاد ابتداءا من يوم الاثنين تساقط امطار مصحوبة بعواصف رعدية....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كيف ستكون "اجواء" العراق في الايام المقبلة؟) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كيف ستكون "اجواء" العراق في الايام المقبلة؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).