الولايات المتحدة بشأن استهداف مطار بغداد: سوف يتم الرد على إيران باستجابة حاسمة

2019/12/14 | 12:24 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أصدرت الولايات المتحد الأمريكية، السبت (14 كانون الاول 2019)، حول الهجمات التي بها ما وصفتهم بـ"عملاء" إيران في العراق.





يتبع .



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بغداد اليوم-بغداد

أكد النائب عن تحالف الفتح، احمد الكناني، السبت (14 كانون الاول 2019)، أن التظاهرة التي انطلقت اليوم هي تنديداً بتدخلات السفارة الامريكية، مشيراً الى أن المتظاهرين سيتجهون الى ساحة الفردوس ولا مخاوف من تصادم مع تظاهري التحرير.





بغداد اليوم- بغداد

أصدرت مديرية المرور العامة، السبت (14 كانون الاول 2019)، توضيحاً بشأن الزخم المروري الحاصل في عدد من مناطق العاصمة بغداد.

وقال المتحدث باسم مديرية المرور العامة العميد عمار وليد، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن &qu

بغداد اليوم - بغداد

أكد عضو لجنة الأمن والدفاع عن كتلة سائرون النيابية "سعد مايع الحلفي"، السبت (14 كانون الأول 2019)، أن الأحزاب المتحاصصة عملت على تكريس مبدأ تقاسم السلطة وتدوير الشخصيات التي تشوبها شبهات فساد في تحد معلن لإرادة الشعب.

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