2019/12/14 | 13:16 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الداخلية: القبض على متهمين اعترفا بسرقة 50 مليون دينار من منزل ببغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/14 | 13:16.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية: القبض على متهمين اعترفا بسرقة 50 مليون دينار من منزل ببغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية: القبض على متهمين اعترفا بسرقة 50 مليون دينار من منزل ببغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).