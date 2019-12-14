مسؤول محلي: عزوف عائلات نازحة عن العودة إلى قضاء القائم الحدودي لهذه الاسباب

2019/12/14 | 13:16 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {الانبار: الفرات نيوز} أعلن قائممقام قضاء القائم الحدودي مع سوريا، أحمد جديان، السبت، عن عزوف نحو 23 % من العائلات النازحة، عن العودة رغم مضي عامين على الخلاص من "داعش" الإرهابي.

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