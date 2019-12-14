2019/12/14 | 13:16 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز}أعلن قائد مقر خاتم الانبياء للبناء والاعمار، السبت، عن انشاء مصفاة نفط في مدينة كرمنشاه، غربي ايران.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايران.. انشاء مصفاة نفط جديدة في كرمنشاه) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ايران.. انشاء مصفاة نفط جديدة في كرمنشاه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).