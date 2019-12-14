2019/12/14 | 13:17 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سكاي برس

أثار خطاب حسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، حول المظاهرات والأوضاع السياسية التي يشهدها لبنان، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بين من وصف لهجته بـ"التصالحية البراغماتية غير المسبوقة" إلى من أشار إلى أنها "تهديد مبطن

أبرز الجوانب التي تطرق لها نصرالله كان ر...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لهجة تصالحية ام "تهديد مبطن" ؟ .. حسن نصر الله يلقي خطاب حول ما يشهده لبنان) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لهجة تصالحية ام "تهديد مبطن" ؟ .. حسن نصر الله يلقي خطاب حول ما يشهده لبنان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).