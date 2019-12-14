2019/12/14 | 13:20 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقرت أسعار صرف الدولار في بورصة الكفاح والأسواق المحلية، اليوم السبت، (14 كانون الأول 2019).وسجلت أسعار بورصة الكفاح – بغداد 120.750 ديناراً لكل 100 دولار.أسعار البيع والشراء في محلات الصيرفة: سعر بيع الدولار = 121.250 ديناراً.سعر شراء الدولار = 120.250 ديناراً.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي ليوم 14-12-2019 السبت وكالة صدى الاعلام للانباء.

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