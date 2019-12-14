الحكيم طرح خارطة الطريق، لتلبية مطالب المتظاهرين.

2019/12/14 | 13:20 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طرح زعيم تيار الحكمة، عمار الحكيم، السبت (14 كانون الأول 2019)، ما اسماها بخارطة الطريق، لتلبية مطالب المتظاهرين.ولخص الحكيم ثلاث نقاط نشرها على منصته بـ”تويتر”، إن “الإسراع باختبار رئيس […]

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