تشكيلة برشلونة وسوسيداد في مباراة الليلة

2019/12/14 | 13:20 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

يخوض برشلونة مواجهة قوية، مساء اليوم السبت، أمام ريال سوسيداد، ضمن الجولة 17 لليغا الإسبانية، في لقاء يعد البروفة الأخيرة لرجال إرنستو فالفيردي، قبل الكلاسيكو أمام ريال مدريد يوم الأربعاء المقبل.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن فالفيردي يرى أن مواجهة سوسيداد في ملعبه الصعب "أنويتا" قبل مواجهة ريال مدريد مباشرة، يعد بمثابة استعداد جيد للغاية للقاء المرتقب.

لذلك، يسعى فالفيردي أن يخوض لاعبيه المباراة بكل قوة وحماس لإظهار مدى استعدادهم للكلاسيكو، حيث قرر كذلك الاعتماد على معظم أفراد التشكيل الأساسي والمقرر الدفع به أمام الريال.

وتحوم الشكوك فقط حول إمكانية البدء بالإسباني سيرجي روبرتو، لشعوره ببعض الآلام، لكنه إذا كان في حالة جيدة سيبدأ المباراة.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

الدفاع: ألبا - لينغليت - بيكيه - روبرتو.

الوسط: دي يونغ - بوسكيتس - راكيتيتش.

الهجوم: غريزمان - سواريز - ميسي.

أما التشكيل المتوقع لسوسيداد:

حراسة المرمى: ريميرو.

الدفاع: مونريال - زوبيلديا - ليورنتي - زالدوا.

الوسط: ميرينو - جويفارا - أوديغارد.

الهجوم: أويارزابال - ويليان خوسيه - بورتو.

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