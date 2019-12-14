الشيخ علي للمتظاهرين: قدِّموا مرشحكم من ساحة التحرير ولا تستمعوا لجاهل السياسية

2019/12/14 | 13:23 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الإخباريةدعا النائب فائق الشيخ علي، المتظاهرين الى تقديم مرشحهم لرئاسة الوزراء من ساحة التحرير، مطالباً إياهم بعدم الاستماع الى جاهل السياسة ومن يقول بان هناك...

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