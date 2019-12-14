اكثر البلدان تصديرا للعراق وقيمتها

2019/12/14 | 13:25 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت تقارير عالمية، حجم قيمة استيرادات العراق خلال 2018، حيث اشارت الى انها بلغت 40 مليار دولار مقارنة مع 34 مليار دولار لسنة 2017 ....

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