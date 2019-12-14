مقرب من الصدر يكشف سبب اغلاق صفحة صالح محمد العراقي ويتحدث عن ’’الخطوة’’ المقبلة

2019/12/14 | 13:26 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

كشف الشيخ محمد العبودي، المقرب من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، السبت (14 كانون الأول 2019)، عن...





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