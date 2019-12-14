2019/12/14 | 13:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… ادان وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو الهجوم الذي استهدف مقرا عسكريا بمحيط مطار بغداد الدولي، متوعدا في الوقت ذاته ايران ، و وكلاءها برد “حاسم” في حال تعرضها للأمريكيين او شركاء واشنطن في العراق.وقال بومبيو في تغريدة له على “تويتر” اليوم “ندين بشدة الهجوم الإيراني بالوكالة الذي أسفر عن إصابة خمسة جنود عراقيين […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بومبيو يتوعد ايران برد “حاسم” في حال استهداف الامريكيين بالعراق) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بومبيو يتوعد ايران برد “حاسم” في حال استهداف الامريكيين بالعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).