صالح يرفض تكليف السوداني بتشكيل الحكومة.. استعدادات لمليونية غاضبة

2019/12/14 | 13:32 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق رفض رئيس الجمهورية #برهم_صالح، اليوم السبت، تكليف النائب محمد شياع السوداني، المقرب من زعيم حزب “#الدعوة” #نوري_المالكي، برئاسة الحكومة العراقية خلفاً لعادل عبد المهدي.النائب عن […]

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