خبير أمني يكشف عدد المختطفين وضحايا ومعتقلي التظاهرات

2019/12/14 | 13:40 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف الخبير الامني هشام الهاشمي، اليوم السبت، عن عدد المختطفين وضحايا ومعتقلي التظاهرات الشعبية في العراق، منذ انطلاقها في الاول من تشرين الاول الماضي ولحد اليوم.

وقال الهاشمي في تغريدة له بموقع تويتر انه "وبحسب مصادر رسمية؛ من 1 اكتوبر/تشرين الأول ولغاية 12 ديسمبر/كانون الأول 2019؛ نحو 473 شهيدًا، ونحو 22 الف جريحا منهم نحو 3900 معاقًا، و25 شهيدًا اغتيلوا، ونحو 2700 معتقلًا اطلق سراحه قضائيا، ونحو 3000 محتجزًا اطلق سراحه أمنياً دون المرور بالقضاء، ونحو 12 مخطوفًا غير معلوم المصير".

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