القبض على متهمين اعترفا بسرقة 50 مليون دينار من منزل ببغداد

2019/12/14 | 13:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، إلقاء القبض على متهمين اعترفا بسرقة 50 مليون دينار من منزل في العاصمة.

وقال إعلام الوزارة في بيان

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