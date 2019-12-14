2019/12/14 | 13:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

اعلنت أمانة بغداد، بإعادة ضخ الماء الى مناطق جنوبي بغداد.

وقالت الأمانة في بيان تلقت "العهد نيوز" نسخة منه، اليوم السبت، إنه "تم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمانة بغداد تعلن اعادة ضخ الماء الى مناطق جنوبي العاصمة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمانة بغداد تعلن اعادة ضخ الماء الى مناطق جنوبي العاصمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).