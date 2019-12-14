الكناني: لا يوجد توافق لغاية الان على مرشح رئيس الحكومة

2019/12/14 | 13:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو مجلس النواب عن تحالف الفتح النائب احمد الكناني ،اليوم السبت، عدم وجود توافق نهائي على اسم مرشح رئيس الوزراء.

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