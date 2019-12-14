عامل نظافة يعثر على “قيء حوت” قيمته بمئات الآلاف

2019/12/14 | 13:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)….بينما كان عامل نظافة تايلاندي يقوم بتمشيط شاطئ بحثا عن قمامة قابلة للتدوير من أجل بيعها، عثر على كتلة غريبة كبيرة الحجم نسبيا، تبين له لاحقا أنها عبارة عن قيء حوت باهظ الثمن.وعثر سوراشيت تشانتشو أثناء بحثه على شاطئ بجنوب تايلاند، عن نفايات قابلة لإعادة التدوير على كتلة غريبة، مقارنة بالنفايات التي توجد […]

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