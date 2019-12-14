وكيل أعمال ماني يفتح الباب أمام سان جيرمان

2019/12/14 | 13:47 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} فتح عبدالله ضيوف، وكيل المهاجم السنغالي ساديو ماني، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، الطريق أمام باريس سان جيرمان الفرنسي لضم موكله.

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