العاني مهدد بالغياب عن المنتخب الاولمبي في بطولة آسيا

2019/12/14 | 13:47 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} طالب الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بإنهاء ملف اللاعب المغترب لؤي العاني قبل إدراج اسمه في قائمة المنتخب المشارك في بطولة آسيا تحت 23 سنة، التي ستنطلق منافساتها في تايلاند مطلع العام المقبل.

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