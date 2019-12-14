فيديو : ظاهرة نادرة “3 شموس” تظهر في سماء الصين

2019/12/14 | 13:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مستقلة / فوجئ سكان مدينة خورغاس في إقليم شينجيانغ بشمال غرب الصين برؤية ثلاث بقع مضيئة تراصت في سماء المدينة وبدت كل واحدة منها مثل الشمس.وبحسب “ديلي ميل” فإن هذه الظاهرة الطبيعة تسمى”Sun dog” وتحدث عندما تمر أشعة الشمس من خلال بلورات الجليد العائمة في الهواء، وهي ظاهرة أشبه بخداع بصري.والواقع أن الشمس […]

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