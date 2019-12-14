2019/12/14 | 13:49 - المصدر: الاتجاه برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إسبر يهاجم تركيا ويؤكد انها تسير باتجاه مغاير لنهج اميركا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتجاه برس الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/14 | 13:49.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتجاه برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إسبر يهاجم تركيا ويؤكد انها تسير باتجاه مغاير لنهج اميركا) نشر أولاً على موقع (الاتجاه برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إسبر يهاجم تركيا ويؤكد انها تسير باتجاه مغاير لنهج اميركا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتجاه برس).