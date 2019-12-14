سلام شاكر يعتزل كرة القدم بشكل نهائي

2019/12/14 | 13:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … قرر نجم كرة القدم العراقية اللاعب شاكر اعتزال اللعب بشكل نهائي، بعد مسيرة كروية طويلة مع 9 أندية محلية وعربية.

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