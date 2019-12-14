أزمة تضرب مولودية الجزائر قبل مواجهة الجوية

2019/12/14 | 13:51 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

ضربت أزمة من الخلافات مولودية الجزائر قبل مواجهة القوة الجوية بعد غد الاثنين ضمن منافسات دوري ابطال العرب.

وأعلن فؤاد صخري المدير العام الرياضي، إقالة المدرب الفرنسي كازوني، بسبب سوء النتائج.

وأوضح صخري، أن "محمد مخازني المدير الفني الرياضي للفئات السنية، هو من سيقود الفريق بصورة مؤقتة، حيث ستكون مهمته الإعداد لمواجهة القوة الجوية، بإياب دور الستة عشر للبطولة العربية".

من جانبه، أكد عاشور بطروني رئيس مجلس الإدارة، معارضته لهذا القرار.

الصرخي اصدر تعليماته بمنع المدرب الفرنسي من حضور التدريبات وهذا ما حصل فعلا يوم امس الجمعة عندما منع المدرب من الإشراف على التدريبات الجماعية، والاقتراب من مركز التحضيرات، ما دفعه إلى الاستعانة بمحضر قضائي لتدوين حضوره رفقة أفراد طاقمه، تمهيدًا للجوء إلى الطرق القانونية.

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