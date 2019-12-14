موجة ضباب تجتاح اغلب العراق

2019/12/14 | 13:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… حذر المتنبئ الجوي صادق عطية، من اجتياح الضباب اغلب مناطق البلاد فجر غد السبت، متوقعا ان تشهد المنطقة ومن بينها البلاد منخفضا قطبيا تبدأ بوادره من الاحد.وقال عطية على مواقع التواصل الاجتماعي “الحذر من تشكل الضباب فجر وصباح السبت في اغلب مدن الوسط والجنوب وخصوصا العاصمة بغداد وصلاح الدين وبابل وكربلاء والنجف والديوانية […]

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