خبير قانوني يكشف متى تحتسب مهلة تكليف رئيس وزراء عراقي جديد

2019/12/14 | 13:56 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الخبير القاوني العراقي طارق حرب اليوم ان المهلة الدستورية المحددة بـ(15) يوما لتكليف رئيس وزراء جديد لم تنته بعد....

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