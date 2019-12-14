2019/12/14 | 13:59 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احمد الحاج سحل وحرق وتعليق الجثث بالمقلوب عرف عراقي فاسد بإمتياز،هكذا فعلت ميليشيات الشيوعيين الإجرامية بالقوميين العرب إبان ثورة الشواف في الموصل وكركوك عام 1959 وهم يهتفون (لا تكول ما […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليق ..السحل ..المقابر الجماعية الإرث الذي لا يغادرنا حتى عند مطالبتنا بالحقوق !) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعليق ..السحل ..المقابر الجماعية الإرث الذي لا يغادرنا حتى عند مطالبتنا بالحقوق !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).